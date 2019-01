Einige Flüchtlinge auf einem Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea Watch weigern sich aus Protst, etwas zu essen.

Die Flüchtlinge müssen seit mehr als zwei Wochen auf dem Boot ausharren. Die Besatzung bekommt keine Erlaubnis, in einen europäischen Hafen einzufahren. Ähnlich geht es einem zweiten Rettungsschiff. An Bord der Boote vor Maltas Küste warten insgesamt etwa 50 Flüchtlinge. Weil einige jetzt die Nahrungsaufnahme verweigern, befürchten die Helfer, dass sich ihr Gesundheitszustand weiter verschlechtert.



Aus europäischen Diplomatenkreisen heißt es, dass inzwischen mehrere EU-Länder bereit seien, einen Teil der Flüchtlinge aufzunehmen. Es gebe aber noch keine Zusage, dass sie in Malta an Land gehen dürften. Fälle wie diese hatte es in den letzten Monaten schon mehrfach gegeben.