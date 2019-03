Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hat nach dem EU-Beschluss zur Aussetzung des Marineeinsatzes im Mittelmeer neue Maßnahmen zur Rettung von Menschen aus Seenot gefordert.

Es brauche mehr Schiffe in den Gewässern zwischen Libyen und Europa, egal, wer sie stelle, sagte der Vertreter von UNHCR in Deutschland, Bartsch, der Zeitung "Welt am Sonntag". Die Seenotrettung sei ein humanitärer und rechtlicher Imperativ, der in internationalen Übereinkommen festgeschrieben sei. Zudem kritisierte Bartsch das Zurückschicken von Migranten vom offenen Meer nach Libyen.



Die EU-Marinemission "Sophia" war 2015 zum Vorgehen gegen Flüchtlingsschleuser gegründet worden. Die EU-Kommission hatte unlängst bekanntgegeben, dass die Rettung von Flüchtlingen auf See vorerst eingestellt werde. Lediglich aus der Luft soll das Seegebiet zwischen Italien und Libyen weiter überwacht werden.