Ein Flüchtlingsschiff mit mehr als 300 Menschen an Bord ist in Algeciras in Südspanien eingetroffen.

Wie Korrespondenten berichten, legte die "Open Arms" heute früh in einem Hafen in der Nähe der Stadt an. Bevor die Flüchtlinge an Land dürfen, sollen sie vom Roten Kreuz versorgt und von der Polizei überprüft werden. Sie stammen überwiegend aus Somalia, Nigeria und Mali.



Die Regierung in Madrid hatte sich bereit erklärt, die aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlinge aufzunehmen. Italien und Malta hatten es abgelehnt, die von einer privaten Hilfsorganisation versorgten Menschen an Land zu lassen. Sie waren vor einer Woche unweit der libyschen Küste an Bord eines Rettungsschiffs genommen worden.