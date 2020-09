Der französische Präsident Macron hat mehr Einigkeit der EU im Streit um Erdgas-Vorkommen im Mittelmeer verlangt.

Die Staatengemeinschaft müsse hier eine gemeinsame Position einnehmen, sagte Macron bei einer Konferenz von sieben südlichen EU-Staaten auf der französischen Insel Korsika. Er betonte, eine weitere Eskalation in dem Konflikt müsse verhindert werden. Bei dem Treffen in Ajaccio sind neben Frankreich auch Griechenland, Zypern, Malta, Italien, Spanien und Portugal vertreten.



Die Regierungen in Athen und Nikosia werfen der Türkei vor, in ihren Gewässern illegal nach Gasvorkommen zu suchen. Ankara argumentiert dagegen, die Region gehöre zum türkischen Festlandsockel. Vor zwei Wochen hatten Griechenland und Zypern zusammen mit Italien und Frankreich eine Marineübung im östlichen Mittelmeer durchgeführt. Heute endet dort ein türkisches Manöver.

