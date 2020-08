Vor dem Hintergrund des Gasstreits zwischen Ankara und Athen halten Griechenland, Frankreich, Italien und Zypern eine gemeinsame Militärübung im östlichen Mittelmeer ab.

Das Manöver vor der Küste Kretas dauere bis Freitag, teilte das griechische Verteidigungsministerium mit. Frankreich erklärte, man werde drei Kampfjets und eine Fregatte bereitstellen.



Die Nato-Partner Griechenland und die Türkei streiten über Gasvorkommen in Seegebieten im östlichen Mittelmeer. Zuletzt entsandte Ankara ein von Marineschiffen begleitetes Erkundungsschiff dorthin.



Bundesaußenminister Maas versuchte bei Besuchen in Athen und Ankara zu vermitteln. Er warnte gestern vor einer Eskalation und warb für Dialog. Die aktuelle Lage sei ein Spiel mit dem Feuer. Jeder noch so kleine Zündfunke könne zu einer Katastrophe führen, so Maas.