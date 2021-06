Im Mittelmeer hat ein Handelsschiff mehr als 270 Bootsflüchtlinge gerettet.

Wie das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mitteilte, brachte der unter der Flagge Gibraltars fahrende Frachter die Menschen nach Libyen. Das UNHCR begrüßte die Rettung, kritisierte aber, Libyen sei kein sicherer Ort. Deshalb dürften auf See Gerettete nach internationalem Recht nicht dorthin gebracht werden.



Das Rettungsschiff "Geo Barents" der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" mit 410 Flüchtlingen an Bord erhielt unterdessen die Genehmigung, im Hafen von Augusta auf Sizilien anzulegen. Das Schiff hatte mehrere Tage auf eine Erlaubnis gewartet. Das von dem deutschen Verein "Resqship" betriebene Schiff "Nadir" übergab 86 vor Malta gerettete Menschen an die Küstenwache der italienischen Insel Lampedusa. Malta selbst habe eine Hilfe verweigert, erklärte die Organisation.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.