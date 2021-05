Das Rettungsschiff "Sea Watch 4" hat im zentralen Mittelmeer weitere Bootsmigranten aufgenommen.

Bei mehreren Einsätzen habe man knapp 190 Menschen an Bord geholt, teilte die Organisation mit. Damit seien insgesamt etwas mehr als 300 Migranten an Bord des Schiffes. Sea-Watch habe nun einen sicheren Hafen in Italien und Malta angefragt.



Die "Ocean Viking" der Organisation SOS Mediterranee bekam von den italienischen Behörden den Hafen in Augusta auf der Insel Sizilien zugewiesen, wie die Organisation erklärte. An Bord des Schiffs befinden sich 236 Menschen, darunter viele unbegleitete Minderjährige.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.