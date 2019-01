20 Hilfsorganisationen haben die EU-Staaten zur Aufnahme der 47 Migranten aufgerufen, die vor mehreren Tagen im Mittelmeer gerettet worden waren.

Die Gesetze müssten geachtet und die Menschen sofort in einen sicheren Hafen gebracht werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Unter den Unterzeichnern sind Amnesty International, Oxfam und Save the Children. Die deutsche Rettungsorganisation "Sea Watch" hatte die Flüchtlinge am Samstag auf einem Schiff aufgenommen.



UNO-Flüchtlingskommissar Grandi rechnet vor der Europawahl nicht mit einer Verständigung in der europäischen Flüchtlingspolitik. Er hoffe aber, dass man nach Mai wieder vernünftig miteinander reden könne, sagte er mit Blick auf die nicht geregelte Verteilung von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen.