20 Hilfsorganisationen haben die EU-Staaten zur Aufnahme der 47 Migranten aufgerufen, die vor mehreren Tagen im Mittelmeer gerettet worden waren.

Die Gesetze müssten geachtet und die Menschen sofort an einen sicheren Hafen gebracht werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Unter den Unterzeichnern sind etwa Amnesty International, Oxfam und Save the Children. Sie kritisieren, die Migranten würden von der Politik in Geiselhaft genommen.



Die deutsche Rettungsorganisation "Sea Watch" hatte die Flüchtlinge am Samstag auf einem Schiff aufgenommen und angesichts schlechter Wetterbedingungen Europa erneut um Hilfe gebeten.