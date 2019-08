Der Iran warnt die USA vor weiteren Versuchen, den Öltanker "Adrian Darya 1" zu beschlagnahmen.

Das Schiff ist inzwischen auf dem Weg in Richtung Griechenland, nachdem es wochenlang in Gibraltar gelegen hatte. Dort hatten die Behörden des britischen Überseegebiets und die britische Marine den Tanker Anfang Juli festgesetzt. Als Grund gaben sie an, dass das Schiff illegal Öl an Syrien liefern könnte. Der Iran versicherte in der Folge, die Ladung nicht nach Syrien zu bringen.



Die USA versuchten auf politischem und juristischem Weg, die Freigabe des Schiffes zu verhindern. Gibraltar argumentierte, das europäische Recht verbiete die Anwendung bestimmter US-Gesetze wie etwa der Iran-Sanktionen.