Der FDP-Vorsitzende Lindner spricht sich für eine Neuordnung der Seenotrettung aus.

Lindner sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man dürfe Menschen nicht ertrinken lassen, und unterlassene Hilfeleistung sei nicht zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite dürfe es keine Beihilfe zur Schlepperkriminalität bei Wirtschaftsmigranten geben. Die Lösung müsse darin liegen, gemeinsam mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen in Nordafrika menschenwürdige Unterbrinmgungsmöglichkeiten und legale Fluchtwege nach Europa zu schaffen. Lindner regte außerdem eine Seenotrettung in staatlicher Hand an, die Flüchtlinge aber nicht nach Europa, sondern an den Ausgangspunkt ihrer Reise bringen sollte.



Zuletzt hatte Außenminister Maas vorgeschlagen, im Mittelmeer gerettete Migranten nach einem verbindlichen Mechanismus auf jene EU-Staaten zu verteilen, die bereit sind, Menschen aufzunehmen.