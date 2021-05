Das deutsche Seenotrettungsschiff "Sea-Eye 4" hat auf dem Mittelmeer mehr als 170 Menschen von zwei hochseeuntauglichen Holzbooten gerettet.

Wie die Betreiberorganisation "Sea-Eye" mitteilte, wurde die Besatzung zudem durch ein Flugzeug der EU-Grenzschutzbehörde Frontex auf ein weiteres Boot aufmerksam. Dieser Einsatz laufe noch. Die "Sea-Eye 4" war nach einem sechsmonatigen Umbau Anfang April von Rostock aus Richtung Mittelmeer in See gestochen.



Nach UNO-Angaben starben in diesem Jahr bis Anfang Mai mehr als 500 Menschen beim Versuch, das zentrale Mittelmeer nach Europa zu überqueren. Die privaten Seenotretter kritisieren, dass die libysche Küstenwache Bootsmigranten abfange und zurück in das Bürgerkriegsland bringe, wo ihnen Menschenrechtsverletzungen drohten.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.