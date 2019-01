Im Mittelmeer sind im vergangenen Jahr Mehr als 2.200 Flüchtlinge ums Leben gekommen oder gelten als vermisst.

Das teilte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf mit. Im Vorjahr waren mehr als 3.000 Todes- oder Vermisstenfälle registriert worden. Insgesamt ging die Zahl der Flüchtlinge zurück, die über das Mittelmeer nach Europa kamen. Waren es im Jahr 2017 noch rund 172.000, so wurden im vergangenen Jahr 113.000 Flüchtlinge registriert. Die Routen haben sich nach Angaben des UNHCR verschoben. Die meisten Menschen kamen jetzt in Spanien an, zuvor waren Italien und Griechenland die Hauptankunftsländer.