Zypern strebt eine Zusammenarbeit mit dem Libanon an, um einer verstärkten Migrationsbewegung vor seiner Küste zu begegnen.

Innenminister Nouris sagte in Nikosia, Vertreter zyprischer Behörden würden zu diesem Zweck nach Beirut reisen. Ziel sei es, die zunehmende Migration einzudämmen. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Boote mit mehr als 150 Menschen die zyprischen Gewässer erreicht, darunter Syrer und Libanesen. Einige durften an Land gehen, andere wurden mit einem Schiff zurück in den Libanon gebracht. Zyperns Regierung hatte daraufhin eine Sondersitzung einberufen und erklärt, die Kapazitäten der Aufnahmeeinrichtungen seien erschöpft.



So sei die Zahl der erstmaligen Asylbewerber inzwischen die höchste pro Kopf der Bevölkerung in einem Land der Europäischen Union. Zypern liegt nur 160 Kilometer von der Küste des Libanons entfernt, in dem sich rund eine Million Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien befinden.