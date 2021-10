Beim Untergang eines Flüchtlingsboots vor der griechischen Insel Chios sind mindestens vier Menschen ertrunken.

22 Migranten konnten von der griechischen Küstenwache gerettet werden, wie die Regierung in Athen mitteilte. Ein Mensch wird noch vermisst. Das Boot kam den Angaben zufolge von der türkischen Küste. An der Rettungsaktion hatten auch ein Schiff der Nato, zwei Hubschrauber sowie vorbeifahrende Schiffe teilgenommen. Starke Winde erschwerten die Such- und Rettungsaktion.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.