Die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen nehmen die Seenotrettung im Mittelmeer wieder auf.

Gestern Abend stach von Marseille aus das neue Schiff "Ocean Viking" in See. Es fährt unter norwegischer Flagge und kann bis zu 200 Gerettete an Bord nehmen. Ende 2018 hatten die Organisationen auf Druck Italiens ihre Arbeit im Mittelmeer vorübergehend eingestellt. Ein Sprecher von SOS Méditerranée erklärte, derzeit versuchten besonders viele Migranten, von Libyen aus das Mittelmeer zu überqueren. Das habe auch damit zu tun, dass sich die Lage in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland verschlechtere.



Nach Angaben der Bundesregierung werden in Libyen etwa 5.600 Menschen unter katastrophalen Bedingungen in Haftzentren gefangengehalten. Aus diesen Lagern gebe es Berichte über Erschießungen, heißt es in einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linkspartei. In die Lager werden auch Migranten geschickt, die von der libyschen Küstenwache aufgegriffen werden.