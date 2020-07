Das italienische Innenministerium hat bestätigt, dass das private Rettungsschiff "Ocean Viking" in der sizilianischen Hafenstadt Porto Empedocle anlegen darf.

Die 180 Migranten an Bord werden dort auf ein anderes Schiff im Hafen wechseln. Sie müssen wegen der Coronapandemie 14 Tage in Quarantäne bleiben. Die Betreiberorganisation SOS Mediterranee teilte mit, die "Ocean Viking" habe bereits Kurs auf Sizilien genommen und werde voraussichtlich morgen eintreffen. Das Schiff hatte am Freitag den Notstand ausgerufen und über mehrere Suizidversuche an Bord berichtet. Die Migranten waren zwischen dem 25. und 30. Juni aus dem Mittelmeer gerettet worden.