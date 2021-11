Nach der Rettung von mehr als 300 Flüchtlingen im Mittelmeer darf die "Ocean Viking" einen italienischen Hafen ansteuern.

Das Rettungsschiff der Organisation SOS Méditerranée erhielt eigenen Angaben zufolge die Erlaubnis, im Hafen von Augusta auf Sizilien anzulegen. Die Besatzung des Schiffs hatte bei vier Einsätzen insgesamt 306 Menschen aus Seenot gerettet und war seit Sonntag auf der Suche nach einem Hafen. Fast 400 weitere Migranten waren in der Nacht zum Mittwoch von der italienischen Küstenwache gerettet worden. Die Einsatzkräfte nahmen die Menschen von einem Fischerboot an Bord, das in der Nähe des sizilianischen Hafens Pozzallo auf Grund gelaufen war.

