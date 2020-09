Das deutsche Schiff "Alan Kurdi" hat am Wochenende 133 Menschen aus Seenot gerettet.

Innerhalb von zwölf Stunden seien die Flüchtlinge aus drei verschiedenen Booten geborgen worden, hieß es in einer Erklärung. Die "Alan Kurdi" nahm Kurs auf Lampedusa und bat um Erlaubnis, in einen italienischen Hafen einzulaufen.



Der Verein Sea-Watch und die Organisation Ärzte ohne Grenzen protestierten gegen die Festsetzung des Rettungsschiffs "Sea-Watch 4" im Hafen von Palermo. Es handele sich um eine willkürliche Blockade unter fadenscheinigen Bedingungen. Die italienischen Behörden hatten unter anderem erklärt, die Rettungsaktivitäten entsprächen nicht der Registrierung des Schiffs.



In Berlin demonstrierten tausende Menschen für die Auflösung der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln. Ein Bündnis aus Pro Asyl, der Seebrücke Berlin und anderen Gruppen hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Die Demonstranten forderten die Bundesregierung auf, die Bereitschaft von Bundesländern und Kommunen zur Aufnahme von Flüchtlingen aus den Lagern in Griechenland nicht länger zu blockieren.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.