Das Rettungsschiff "Aquarius" sucht nach der Bergung von 141 Menschen im Mittelmeer erneut einen sicheren Hafen.

Die Betreiber "SOS Méditerranée" und "Ärzte ohne Grenzen" forderten mehrere Regierungen auf, das Schiff anlegen zu lassen. Man habe unter anderem bei den zuständigen Stellen in Italien und Malta, aber auch in Tunesien angefragt. Bei den Flüchtlingen auf dem Boot handelt es sich hauptsächlich um Somalier und Eritreer.



Der italienische Innenminister Salvini erklärte, die "Aquarius" werde niemals einen Hafen in seinem Land anlaufen. Im Juni war das Schiff schon einmal im Mittelmeer umhergeirrt, bis es schließlich im spanischen Valenicia anlegen konnte.