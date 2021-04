Das Schiff "Ocean Viking" hat mehr als 200 Menschen im Mittelmeer gerettet.

Sie seien in zwei überfüllten Schlauchbooten bei kritischen Wetterverhältnissen vor der libyschen Küste in Seenot geraten, teilte die Organisation SOS Méditerranée mit. Unter ihnen seien mehr als 100 unbegleitete Minderjährige, hieß es.



In der vergangenen Woche hatte die Besatzung der "Ocean Viking" nach einem Notruf stundenlang nach einem Boot in Seenot gesucht, aber nordöstlich der libyschen Hauptstadt Tripolis nur noch Tote gefunden. Etwa 130 Menschen kamen demnach ums Leben.

