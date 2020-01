Im Mittelmeer warten zwei Rettungsschiffe mit knapp 500 Migranten auf die Einfahrerlaubnis in einen europäischen Hafen.

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hatte in der vergangenen Nacht weitere Flüchtlinge von zwei Schlauchbooten in Seenot geborgen. Damit befinden sich über 400 Gerettete an Bord, wie die Organisationen "SOS Mediteranee" mitteilt. Das Schiff ist nur für 200 Schiffbrüchige ausgerüstet. Auch das Rettungsschiff "Alan Kurdi" der deutschen Organisation "Sea Eye" wartet mit 77 Migranten auf die Zuweisung eines sicheren Hafens.