Nach der italienischen Küstenwache hat auch das Rettungsschiff "Sea Watch 4" Flüchtlinge von der in Seenot geratenen "Louise Michel" aufgenommen.

Wie die deutsche Organisation Sea Watch am Abend auf Twitter berichtete, handelt es sich um rund 150 Menschen. Die italienische Küstenwache hatte bereits 49 besonders geschwächte Flüchtlinge an Bord eines ihrer Schiffe geholt. Die Besatzung der unter deutscher Flagge fahrenden "Louise Michel" hatte am Freitagabend um Hilfe gebeten. Das Schiff, das sich südöstlich von Lampedusa befand, konnte sich wegen Überladung nicht mehr sicher fortbewegen.



Die zehnköpfige Mannschaft kümmerte sich nach eigenen Angaben zeitweise um 219 Migranten, die bei Rettungsaktionen aufgenommen wurden.