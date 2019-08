Die Besatzung des Rettungsschiffs "Ocean Viking" hat vor der libyschen Küste mehr als 80 Personen an Bord genommen, die sich in einem Schlauchboot befanden.

Das teilte "Ärzte ohne Grenzen" auf Twitter mit. Bereits gestern hatte die Mannschaft 85 Migranten von einem Schlauchboot geholt. Das unter norwegischer Flagge fahrende Schiff soll vorerst weiter an seinem Einsatzort bleiben. Es soll bis zu 200 Menschen aufnehmen können. Unklar ist, wohin die Migranten gebracht werden können.



Das gilt auch für die Geretteten an Bord des Schiffs "Open Arms" einer spanischen Hilfsorganisation. Ihre Zahl wird inzwischen mit 160 angegeben. Malta will nur die zuletzt aufgenommenen 39 Migranten an Land lassen.