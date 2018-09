Über dem Mittelmeer ist ein russisches Militärflugzeug nach Angaben aus Moskau vom Radar verschwunden.

Wie das Verteidigungsministerium mitteilt, waren 14 Soldaten an Bord der Maschine vom Typ IL-20. Das Flugzeug war demnach seit dem späten Montag Abend nicht mehr zu orten. Der Kontakt riss ab, als die Maschine sich etwa 35 Kilometer vor der syrischen Küste befand.



Wie es weiter aus Moskau hieß, gab es zur gleichen Zeit israelische Raketenangriffe auf syrisches Staatsgebiet in der Provinz Latakia. Außerdem habe auch eine französische Fregatte Raketen abgefeuert. Ein Sprecher der französischen Armee bestritt aber inzwischen jedwede Verwicklung. Die russischen Streitkräfte unterstützen im Syrien-Krieg die Truppen von Präsident Assad. Russland betreibt in Latakia einen Militärstützpunkt.