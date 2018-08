Ein Schiff der italienischen Küstenwache mit 177 geretteten Bootsflüchtlingen an Bord befindet sich vor der italienischen Insel Lampedusa und darf nicht in einen Hafen einlaufen.

Grund ist ein Streit mit Malta über die Zuständigkeit. Italiens Innenminister Salvini erklärte, die Menschen seien in Gewässern gerettet worden, für die eigendlich Malta zuständig sei. Salvini will die Zahl der in Italien ankommenden Flüchtlinge deutlich senken. Im Juni hatte er entschieden, dass Schiffe von Hilfsorganisationen mit Flüchtlingen an Bord nicht mehr in italienischen Häfen anlegen dürfen. In der Folge mussten Rettungsboote immer wieder tagelange Irrfahrten zurücklegen.