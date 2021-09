Das Rettungsschiff "Sea Eye 4" hat von den italienische Behörden die Erlaubnis erhalten, den Hafen Porto Empedocle auf Sizilien anzusteuern.

An Bord sind nach Angaben der Regensburger Hilfsorganisation knapp 30 aus dem Mittelmeer gerettete Menschen. "Sea Eye" schrieb per Twitter, zwei hochschwangere Frauen und vier Babys benötigten dringend medizinische Versorgung.



Die Migranten und Flüchtlinge legen meist von den Küsten Libyens und Tunesiens ab. Laut Angaben der Vereinten Nationen kamen in diesem Jahr bislang rund 1.100 der Menschen im zentralen Mittelmeer ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.