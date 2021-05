Das Hilfsschiff "Sea-Eye 4" hat innerhalb kurzer Zeit rund 330 Bootsflüchtlinge im Mittelmeer aufgenommen.

Das teilten die privaten deutschen Betreiber heute früh in einer Erkärung mit. Zuletzt habe es sich um 99 Menschen gehandelt, die größtenteils angegeben hätten, aus Syrien zu stammen. Bereits in den vergangenen Tagen hatten die zivilen Seenotretter über Hilfseinsätze berichtet. Die Migranten brechen meist von Libyen und Tunesien aus in kleinen, oft schlecht ausgerüsteten Booten in Richtung Italien auf. Die "Sea-Eye 4" hatte ihre Mission im Mittelmeer Anfang des Monats gestartet.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.