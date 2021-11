Die deutsche Hilfsorganisation "Sea-Eye" hat im Mittelmeer in der vergangenen Nacht 400 weitere Migranten gerettet.

Damit befänden sich jetzt mehr als 800 Männer, Frauen und Kinder an Bord des Schiffes, wie die Organisation in Regensburg mitteilte. Das Schiff sei für 200 Personen ausgelegt und nehme jetzt Kurs auf die italienische Insel Lampedusa, hieß es weiter. Ob die "Sea-Eye" dort anlegen darf, ist noch nicht offiziell bestätigt.



Die Fahrt über das Mittelmeer gehört zu den gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Laut der Internationalen Organisation für Migration sind dabei in diesem Jahr etwa 1.560 Menschen ums Leben gekommen oder werden vermisst. Die tatsächliche Zahl könnte weit höher liegen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.