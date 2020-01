Das deutsche Schiff "Sea-Watch 3" hat 60 Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet.

Sie seien 24 Seemeilen vor der libyschen Küste aufgenommen worden, teilte die Sea-Watch-Organisation per Twitter mit. Derzeit suche man noch nach zwei weiteren in Seenot geratenen Booten, die ein Aufklärungsflugzeug gesichtet habe.



Die "Sea-Watch 3" ist erst seit 30. Dezember wieder im Einsatz. Das Schiff war Ende Juni von den italienischen Behörden festgesetzt worden, nachdem es mit seiner damaligen Kapitänin Rackete Bootsflüchtlinge ohne Erlaubnis in den Hafen von Lampedusa gebracht hatte. Kurz vor Weihnachten hob ein Gericht die Beschlagnahme auf.