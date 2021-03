Das Rettungsschiff "Sea Watch 3" hat südlich von Lampedusa 90 Flüchtlinge aus der Seenot gerettet.

Wie die deutsche Hilfsorganisation auf Twitter mitteilte, brachte die Besatzung die Menschen zunächst auf Rettungsinseln. Die italienischen und die maltesischen Behörden hätten zunächst jede Hilfe verweigert und damit Menschenleben in Gefahr gebracht, beklagte Sea-Watch. Erst Stunden später habe ein Schiff der italienischen Küstenwache die Geretteten an Bord genommen und sie nach Lampedusa gebracht. Am Wochenende waren bei einem Bootsunglück vor der libyschen Küste mindestens 15 Flüchtlinge ertrunken.

