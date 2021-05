Das Rettungsschiff "Sea Watch 4" darf mit seinen mehr als 450 geretteten Bootsflüchtligen in Trapani auf Sizilien anlegen.

Das teilte die Organisation mit Sitz in Berlin per Twitter mit. Die italienischen Behörden hätten der "Sea-Watch 4" diesen Hafen zugewiesen. Die private Rettungsorganisation hatte seit Donnerstag in mehreren Einsätzen im zentralen Mittelmeer Menschen aus Seenot gerettet.



Ein weiteres Schiff, die "Ocean Viking" der Organisation SOS Mediterranee, hatte bereits am Samstag von den italienischen Behörden den Hafen in Augusta auf der Insel Sizilien zugewiesen bekommen. An Bord des Schiffes befanden sich mehr als 230 Menschen, darunter viele unbegleitete Minderjährige.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.