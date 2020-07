Das von der Evangelischen Kirche in Deutschland mitinitiierte Mittelmeer-Rettungsschiff "Sea-Watch 4" soll voraussichtlich im August zu seinem ersten Einsatz auslaufen.

Es machten sich unvermindert Schlauchboote auf den Weg, sagte der EKD-Ratsvorsitzende, Bedford-Strohm, der "Rheinischen Post". In der Folge würden laufend Seenotfälle und Bootsunglücke gemeldet. Solange es weiterhin eine dringend erforderliche staatliche Seenotrettung nicht gebe, werde man in der Unterstützung privater Seenotrettungsorganisationen nicht nachlassen. Die EKD hatte eine entsprechende Initiative im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht.



Ende Februar verließ die "Sea-Watch 4" Kiel und wurde für Umbauten nach Spanien in eine Werft gebracht.