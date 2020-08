Nach der italienischen Küstenwache hat nun auch das Rettungsschiff "Sea-Watch 4" Flüchtlinge von der in Seenot geratenen "Louise Michel" im Mittelmeer aufgenommen.

Wie die Organisation Sea Watch mitteilte, handelt es sich um rund 150 Menschen. Insgesamt befänden sich auf der "Sea-Watch 4" nun etwa 350 Personen, die so schnell wie möglich in einem sicheren Hafen an Land gelassen werden müssten.



Die Besatzung der unter deutscher Flagge fahrenden "Louise Michel" hatte am Freitagabend um Hilfe gebeten. Das Schiff, das sich südöstlich von Lampedusa befand, konnte sich wegen Überladung nicht mehr sicher fortbewegen.