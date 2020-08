Das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 4" hat vor der libyschen Küste weitere hundert Migranten aus Seenot gerettet.

Damit seien jetzt mehr als 200 Menschen an Bord, teilte die Organisation Sea-Watch mit. Es habe sich um die dritte Rettungsaktion innerhalb von 48 Stunden gehandelt.



Die "Sea-Watch 4" war am Freitag im Gebiet vor der libyschen Küste eingetroffen. Das frühere Forschungsschiff wird von einem Bündnis finanziert, das maßgeblich von der Evangelischen Kirche in Deutschland initiiert wurde.