Das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 4" hat heute nach eigenen Angaben 97 Menschen vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet.

Damit befinden sich inzwischen 104 Migranten an Bord. Bereits gestern hatte das Boot sieben Flüchtlinge von einem kleineren Rettungsschiff übernommen. Die "Sea-Watch 4" war am Freitag in der Zone vor der libyschen Küste eingetroffen. Das frühere Forschungsschiff wird von den Organisationen "Sea-Watch" und "Ärzte ohne Grenzen" betrieben.