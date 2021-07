Die libysche Küstenwache hat nach Angaben der Rettungsorganisation Sea-Watch ein Migrantenboot beschossen.

Die Organisation veröffentlichte auf Twitter ein Video, das den gestrigen Vorfall zeigt. Demnach bedrängte ein Schiff der Küstenwache ein kleines Boot mit rund zwei Dutzend Insassen. Wiederholt wurden Schüsse in Richtung der Migranten abgegeben. Laut Sea-Watch ereignete sich der Vorfall in internationalen Gewässer, in denen Malta für Such- und Rettungseinsätze verantwortlich ist.



Die EU unterstützt die libysche Küstenwache, um Migranten auf dem Weg nach Europa aufzuhalten. Bislang sind in diesem Jahr auf der Mittelmeer-Route mindestens 723 Menschen gestorben oder verschwunden. Das gefilmte Migrantenboot erreichte nach Auskunft von Sea-Watch heute die italienische Insel Lampedusa.

