Die Seenotretter des Schiffs "Open Arms" sind zu einer neuen Mission ins zentrale Mittelmeer ausgelaufen.

Dies teilte die Organisation auf Twitter mit. Es ist bereits der 79. Einsatz. Die "Open Arms" ist derzeit das einzige Schiff, das im zentralen Mittelmeer versucht, schiffbrüchige Migranten aufzunehmen.



In Einsätzen Anfang November retteten die Helfer nach eigenen Angaben mehr als 260 Migranten vor dem Ertrinken. Die Menschen waren auf ihrer Überfahrt von Libyen in Richtung Europa in Seenot geraten.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.