Private Seenotrettungs-Organisationen kritisieren die Entscheidung Italiens, seine Häfen für ausländische Schiffe mit im Mittelmeer an Bord genommenen Migranten zu schließen.

Damit instrumentalisiere das Land den aktuellen medizinischen Notstand, erklärten Sea-Watch, Ärzte ohne Grenzen, Open Arms und Mediterranea in einer gemeinsamen Stellungnahme. Der Regierung in Rom gehe es nur darum, unliebsame Such- und Rettungsaktivitäten auf See zu verhindern.



Am Dienstag hatten die Ministerien für Verkehr und Gesundheit ein Dekret erlassen, wonach Italien wegen der Corona-Pandemie keine sicheren Häfen mehr bieten könne, die den sanitären Erfordernissen entsprächen. Leitend bei der Entscheidung seien Schutz der Gesundheit der Passagiere und die Gleichbehandlung mit den eigenen Bürgern gewesen, die ebenfalls strikten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit unterlägen.