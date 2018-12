Spanien hat sich offenbar bereit erklärt, mehr als 300 aus dem Mittelmeer gerettete Migranten aufzunehmen.

Mehrere Zeitungen berichten, die Regierung in Madrid habe die Erlaubnis erteilt, dass die Migranten zum Hafen von Algeciras im äußersten Süden Spaniens gebracht werden dürften. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Zuvor hatten es Italien und Malta abgelehnt, die von einer privaten Hilfsorganisation versorgten Menschen an Land zu lassen. Sie waren am Freitag unweit der libyschen Küste an Bord eines Rettungsschiffs genommen worden.