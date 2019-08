Die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms sucht nach eigenen Angaben einen sicheren Hafen für mehr als 120 Geflüchtete.

In mehreren Tweets heißt es, man habe die Menschen in den vergangenen Tagen im Mittelmeer vor Libyen gerettet. Italien habe dem Schiff die Einfahrt in seine Hoheitsgewässer verweigert. Unter den Geflüchteten sind schwangere Frauen ebenso wie Kinder. Das Schiff "Alan Kurdi" der deutschen Organisation Sea-Eye liegt weiter vor Lampedusa und darf ebenfalls nicht anlegen. Die "Alan Kurdi" hat 40 Menschen an Bord.



Die international anerkannte libysche Regierung plant nach UNO-Angaben, drei der umstrittenen Internierungslager für Flüchtlinge und Migranten zu schließen. Das bestätigte ein Sprecher des Flüchtlingshilfswerks UNHCR dem Evangelischen Pressedienst. Das UNHCR hat die Zustände in den Lagern mehrfach als unmenschlich kritisiert.