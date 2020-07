Im Streit zwischen der Türkei und Griechenland um die Gasbohrungen im Mittelmeer hat die Regierung in Ankara eingelenkt.

Man wolle zunächst kein Bohrschiff in die Nähe einer griechischen Insel entsenden, sagte ein Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan dem Fernsehsender CNN Türk. Ankara wolle mit Athen ohne Vorbedingungen reden und konstruktiv verhandeln.



Griechenland hatte seine Marine in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt und vor einer weiteren Eskalation zwischen beiden Ländern gewarnt. In dem Konflikt hatte zuletzt Bundeskanzlerin Merkel vermittelt.



Seit der Entdeckung von Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer gibt es Streit um deren Ausbeutung. Sowohl die Republik Zypern als auch die Türkei und Griechenland erheben Anspruch auf die betreffenden Seegebiete.