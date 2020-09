Die Türkei hat ihre umstrittene Suche nach Erdgas im Mittelmeer ein weiteres Mal verlängert.

Wie die Marinebehörde in Istanbul mitteilte, soll der Einsatz des Forschungsschiffs "Oruc Reis" im östlichen Mittelmeer nun erst am 12. September enden. Das griechische Außenministerium kritisierte die erneute Verlängerung scharf. Die Türkei destabilisiere damit weiter die Region, hieß es in Athen.



Die "Oruc Reis" wird von türkischen Marineschiffen begleitet und sucht seit der zweiten Augustwoche vor griechischen Inseln und westlich von Zypern nach Erdgas. Die Seegebiete werden von den beiden anderen Ländern beansprucht. Ankara argumentiert dagegen, es gehe um Gasvorkommen unter dem türkischen Festlandsockel.