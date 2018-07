Tunesien erlaubt einem Schiff mit rund 40 aus dem Mittelmeer Geretteten an Bord das Anlegen in einem Hafen.

Ministerpräsident Chahed sagte, sein Land erkläre sich "aus humanitären Gründen" zu dem Schritt bereit. Zugleich betonte er, die EU dürfe die Aufnahme nicht als Präzedenzfall missinterpretieren, wonach Tunesien nun doch zur Einrichtung europäischer Migrations-Zentren bereit sei. Das Schiff hatte die Menschen vor rund zwei Wochen in maltesischen Gewässern aus Seenot gerettet und war seither auf See unterwegs. Malta und Italien hatten sich für nicht zuständig erklärt.



Derweil brachte der spanische Seenotrettungsdienst 123 Menschen im Mittelmeer in Sicherheit. Die Migranten wurden auf verschiedenen Booten aus Nordafrika kommend in der Straße von Gibraltar aufgegriffen.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.