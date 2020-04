Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sorgt sich um den Verbleib von Dutzenden Menschen, deren Schlauchboot im Mittelmeer vermisst wird.

Eine Sprecherin des UNHCR sagte, das Boot sei offenbar gekentert. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat vergeblich nach dem Boot gesucht und will die Suche heute fortsetzen. Nach Angaben der deutschen Seenotrettungsorganisation Sea Watch befanden sich wahrscheinlich 85 Menschen auf dem Schlauchboot. Mitarbeiter der Organisation hatten dieses Boot und drei weitere in Seenot vor der Küste von Malta gesichtet. Von den übrigen drei Booten erreichte eines laut Frontex inzwischen Italien. Die beiden anderen seien zuletzt weiterhin auf See gesichtet worden.



Italien hatte in der vergangenen Woche wegen der Coronavirus-Pandemie alle Häfen geschlossen.