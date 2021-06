Politiker von Union und SPD haben einem Aufruf zur Umsiedelung in Italien ankommender Migranten eine Absage erteilt.

EU-Innenkommissarin Johansson hatte dazu aufgerufen, Italien zu unterstützen. Der migrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Castellucci, sagte der Zeitung "Die Welt", dafür bestehe aktuell kein Bedarf. Unions-Fraktionsvize Frei führte aus, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gebe es zwar einen deutlichen Anstieg bei der Zahl der ankommenden Menschen. Das sei aber sicherlich nichts, was Italien nicht alleine bewältigen könne. Eine deutsche Beteiligung sei vor diesem Hintergrund ausgeschlossen.



Grüne und FDP befürworten indes einen zumindest vorübergehenden Verteilmechanismus. Mitte Mai hatten in 24 Stunden mehr als 2.000 Menschen die Mittelmeerinsel Lampedusa erreicht. Die italienische Regierung zählte bis dahin rund 13.000 angelandete Migranten, mehr als dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.