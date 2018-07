Über die Zukunft des EU-Marineeinsatzes "Sophia" im Mittelmeer herrscht Unklarheit.

Italien hatte angekündigt, keine Flüchtlinge mehr aufzunehmen, die im Rahmen des Einsatzes gerettet wurden. Daraufhin beorderte der Einsatzführer alle beteiligten Schiffe in die Häfen zurück - um zu verhindern, dass Migranten gerettet werden, die nirgendwo an Land gehen dürfen.



Inzwischen sollen sich die EU-Staaten nach Angaben von Diplomaten in Brüssel darauf geeinigt haben, den Einsatz zu überprüfen und eine neue Strategie für den Umgang mit Flüchtlingen zu erarbeiten. Grundsätzlich soll "Sophia" aber wohl vorerst bis Ende August weiterlaufen.



An der Mission, die seit Juni 2015 besteht und sich auch gegen Schleuser richtet, sind 25 Länder beteiligt. Bislang wurden gerettete Flüchtlinge in italienische Häfen gebracht.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.