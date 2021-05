Die UNO wirft Libyen und der EU schwere Versäumnisse bei der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer vor.

In einem Bericht des Hochkommissariats für Menschenrechte heißt es, das Leben und die Sicherheit der Betroffenen würfen nicht ausreichend geschützt. Die zuständige UNO-Kommissarin Bachelet appellierte an die libysche Regierung ebenso wie an die EU, ihre Politik und Praxis der Rettung von Migranten zu reformieren. Die wahre Tragödie bestehe darin, dass viel Leid und Tod auf der Mittelmeer-Route vermeidbar seien.



Bachelet teilte weiter mit, die libysche Küstenwache habe 2020 mehr als 10.300 Menschen im Mittelmeer abgefangen und zurück nach Libyen gebracht. Dort hätten viele schwere Menschenrechtsverletzungen erdulden müssen. Die EU müsse jede Kooperation mit der Küstenwache von der Einhaltung der Menschenrechte abhängig machen.

