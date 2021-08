Nach dem Untergang eines Flüchtlingsboots vor den spanischen Kanaren wird der Tod zahlreicher Migranten befürchtet.

Die Küstenwache barg eine Frau und die Leichen zweier Flüchtlinge rund 200 Kilometer vor der Küste aus einem umgekippten Schlauchboot. Nach den Angaben der Geretteten waren 40 Menschen an Bord. Anzeichen für weitere Überlebende gebe es nicht, hieß es.



In diesem Jahr haben bislang mehr als 7.500 Migranten die gefährliche Überfahrt von der westafrikanischen Küste zu den Kanarischen Inseln unternommen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.