Bei einem Bootsunglück vor der Küste Libyens hat es nach Angaben der Vereinten Nationen Tote gegeben.

Wie ein Sprecher des Flüchtlingshilfswerks UNHCR mitteilte, wurden mindestens 40 Menschen getötet oder werden noch vermisst. Bislang seien 60 Personen gerettet worden. Nach Angaben der libyschen Küstenwache war das Boot nahe der Stadt Al-Chums gekentert. Die Suche nach Vermissten dauere an.



Unterdessen verweigerte die Regierung in Italien einem deutschen Rettungsschiff mit rund 100 Migranten an Bord das Anlegen in den Häfen. Das teilte das Innenministerium in Rom mit. Das von der Organisation "Mission Lifeline" unterstützte Schiff hatte die Menschen gestern vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet. Der Kapitän gab an, er habe die Bundesregierung um Unterstützung bei der Suche nach einem sicheren Hafen gebeten.